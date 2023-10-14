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Военкор RT показал обстановку у больницы Аль-Шифа в Газе, куда везут раненых

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Военный корреспондент RT Мустафа аль-Байд в прямом эфире показал обстановку около больницы Аль-Шифа в секторе Газа, куда свозят раненых.

Кадры с места событий опубликовала в своём Telegram руководитель RT Arabic Майя Манна.

Министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла сообщил, что все основные больницы в секторе Газа частично или полностью разрушены в результате обстрелов со стороны Израиля.

Иорданский полевой госпиталь, расположенный на территории сектора Газа, полностью прекратил работу.

ЦАХАЛ намерен оценить ситуацию в секторе Газа и понять, сколько осталось местных жителей после эвакуации. Если ситуация позволит, начнутся боевые операции. Вооружённые силы готовы к расширению боевых действий.

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