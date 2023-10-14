Военкор RT показал обстановку у больницы Аль-Шифа в Газе, куда везут раненых
Кадры с места событий опубликовала в своём Telegram руководитель RT Arabic Майя Манна.
Министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла сообщил, что все основные больницы в секторе Газа частично или полностью разрушены в результате обстрелов со стороны Израиля.
Иорданский полевой госпиталь, расположенный на территории сектора Газа, полностью прекратил работу.
ЦАХАЛ намерен оценить ситуацию в секторе Газа и понять, сколько осталось местных жителей после эвакуации. Если ситуация позволит, начнутся боевые операции. Вооружённые силы готовы к расширению боевых действий.