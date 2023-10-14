Боррель призвал Израиль пересмотреть требование об эвакуации в секторе Газа

Требование Израиля об эвакуации 1 млн человек с севера сектора Газа должно быть пересмотрено, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Все заложники в Газе должны быть освобождены, гражданские лица не должны использоваться как живой щит. Приказ об эвакуации 1 млн человек с севера сектора Газа должен быть серьёзно пересмотрен», — сказал он в X.

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль ранее заявил, что местное население сектора Газа не планирует эвакуироваться.

Как утверждал спикер армии Израиля Авихай Адраи, жители сектора Газа смогут эвакуироваться на юг региона.

ЦАХАЛ намерен оценить ситуацию в секторе Газа и понять, сколько осталось местных жителей после эвакуации. Если ситуация позволит, начнутся боевые операции. Вооружённые силы готовы к расширению боевых действий.