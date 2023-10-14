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В Турции опровергли сообщения СМИ о долге за газ перед Россией

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Турецкая государственная нефтегазовая компании BOTAŞ сообщила, что информация о крупном долге Анкары за газ перед Москвой не соответствует действительности.
В Турции опровергли сообщения СМИ о долге за газ перед Россией
  • Gettyimages.ru

В компании подчеркнули, что сообщения якобы о долге Турции в $27,5 млрд за газ перед Россией и переговорах о реструктуризации задолженности являются необоснованными и беспочвенными.

«Турция не должна полагаться на такие необоснованные новости и обвинения, которые являются преднамеренными, злонамеренными», — отмечается в тексте.

Ранее вице-премьер России Александр Новак в интервью RT Arabic сообщил, что российские власти отправили турецким партнёрам дорожную карту по проекту газового хаба в Турции.

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