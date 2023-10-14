Посол: Нидерланды не передадут ВСУ все F-16 из опасений ослабить боеспособность
- Gettyimages.ru
Такое мнение Шульгин высказал в беседе с РИА Новости.
По словам посла, Нидерланды стремятся идти «в авангарде усилий ЕС» по накачке ВСУ оружием.
Он напомнил, что Амстердам инициировал создание коалиции по поставкам украинской армии истребителей F-16.
По данным посла, в настоящий момент на вооружении Нидерландов находится 42 F-16.
«Очевидно, что Нидерланды не могут отдать все имеющиеся у них самолёты из опасений существенно ослабить боеспособность собственных ВВС», — резюмировал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что Нидерланды направят в центр подготовки украинских пилотов в Румынии 12—18 истребителей F-16 в течение нескольких недель.