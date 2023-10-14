Посол: Нидерланды не передадут ВСУ все F-16 из опасений ослабить боеспособность

Посол России в Гааге Александр Шульгин выразил уверенность, что Нидерланды не передадут Вооружённым силам Украины все свои истребители F-16 из опасений ослабить собственную боеспособность.

Такое мнение Шульгин высказал в беседе с РИА Новости.

По словам посла, Нидерланды стремятся идти «в авангарде усилий ЕС» по накачке ВСУ оружием.

Он напомнил, что Амстердам инициировал создание коалиции по поставкам украинской армии истребителей F-16.

По данным посла, в настоящий момент на вооружении Нидерландов находится 42 F-16.

«Очевидно, что Нидерланды не могут отдать все имеющиеся у них самолёты из опасений существенно ослабить боеспособность собственных ВВС», — резюмировал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Нидерланды направят в центр подготовки украинских пилотов в Румынии 12—18 истребителей F-16 в течение нескольких недель.