Захарова: поставляемые Украине вооружения бесконтрольно расходятся по миру

Поставляемое на Украину со стороны Запада оружие бесконтрольно расходится по миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Всё то, что было поставлено насквозь коррумпированному киевскому режиму его западными хозяевами, бесконтрольно расходится по всему миру. На этом наживаются не только украинские чиновники и криминальные структуры, но и транснациональные преступные синдикаты», — сказала она.

Ранее турецкое издание dikGAZETE написало, что движение ХАМАС в конфликте с Израилем применяет переданное Киеву из США оружие.

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции в Киргизии, отвечая на вопрос корреспондента RT Arabic, заявил, что сомневается в том, что были поставки оружия с Украины палестинскому движению ХАМАС. При этом он уверен, что утечка оружия с Украины происходит.