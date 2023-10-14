Захарова: поставляемые Украине вооружения бесконтрольно расходятся по миру
- РИА Новости
«Всё то, что было поставлено насквозь коррумпированному киевскому режиму его западными хозяевами, бесконтрольно расходится по всему миру. На этом наживаются не только украинские чиновники и криминальные структуры, но и транснациональные преступные синдикаты», — сказала она.
Ранее турецкое издание dikGAZETE написало, что движение ХАМАС в конфликте с Израилем применяет переданное Киеву из США оружие.
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции в Киргизии, отвечая на вопрос корреспондента RT Arabic, заявил, что сомневается в том, что были поставки оружия с Украины палестинскому движению ХАМАС. При этом он уверен, что утечка оружия с Украины происходит.