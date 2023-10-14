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Захарова: поставляемые Украине вооружения бесконтрольно расходятся по миру

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Поставляемое на Украину со стороны Запада оружие бесконтрольно расходится по миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: поставляемые Украине вооружения бесконтрольно расходятся по миру
  • РИА Новости

«Всё то, что было поставлено насквозь коррумпированному киевскому режиму его западными хозяевами, бесконтрольно расходится по всему миру. На этом наживаются не только украинские чиновники и криминальные структуры, но и транснациональные преступные синдикаты», — сказала она.

Ранее турецкое издание dikGAZETE написало, что движение ХАМАС в конфликте с Израилем применяет переданное Киеву из США оружие.

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции в Киргизии, отвечая на вопрос корреспондента RT Arabic, заявил, что сомневается в том, что были поставки оружия с Украины палестинскому движению ХАМАС. При этом он уверен, что утечка оружия с Украины происходит.

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