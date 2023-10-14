Посол Палестины заявил об отсутствии оснований для переговоров с Израилем

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил об отсутствии оснований для переговоров с Израилем.

«О каких переговорах может быть речь? Сначала нужно остановить убийства, войну, помогать людям, а потом можно посмотреть, есть ли возможности», — цитирует его ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о безальтернативности переговоров для палестино-израильского урегулирования.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пока нет в планах Путина.