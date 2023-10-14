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Палестина поможет в эвакуации россиян из сектора Газа

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Палестина окажет помощь в эвакуации россиян из сектора Газа в Египет, откуда они смогут вылететь в Москву, заявил ТАСС палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль.
Палестина поможет в эвакуации россиян из сектора Газа
  • Gettyimages.ru

«Я говорил с нашим посольством в Египте, вопрос прорабатывается. Российской стороне мы помогаем, чтобы вывезти не всех, а хотя бы тех, кто хочет, из сектора Газа до Египта, а потом из Египта в Москву», — сказал дипломат.

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова в любой момент вывезти граждан из Израиля.

Он отметил, что если кто-то в срочном порядке хочет покинуть Израиль, для получения помощи необходимо обратиться в российское посольство.

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