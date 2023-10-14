Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: израильское лобби в США оставит Украину без оружия

Произраильское лобби в США сильнее, чем проукраинское, поэтому помощь Израилю будет для Вашингтона приоритетнее, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он отметил, что США не смогут вести поддержку на два фронта.

По его словам, лобби Израиля в США сильнее, чем лобби Украины, что даст израильской стороне приоритет в получении поставок.

«Украина встанет в конец очереди. Они не дождутся оружия», — сказал Джонсон в интервью YouTube-каналу «Judging Freedom».

Ранее в El Mundo заявили, что Владимир Зеленский боится, что США могут переключиться на помощь Израилю.

Также американский журналист Стивен Гарднер выразил мнение, что США опасаются истощающей войны на два фронта из-за ситуаций с Украиной и Израилем.