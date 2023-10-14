Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: израильское лобби в США оставит Украину без оружия
Он отметил, что США не смогут вести поддержку на два фронта.
По его словам, лобби Израиля в США сильнее, чем лобби Украины, что даст израильской стороне приоритет в получении поставок.
«Украина встанет в конец очереди. Они не дождутся оружия», — сказал Джонсон в интервью YouTube-каналу «Judging Freedom».
Ранее в El Mundo заявили, что Владимир Зеленский боится, что США могут переключиться на помощь Израилю.
Также американский журналист Стивен Гарднер выразил мнение, что США опасаются истощающей войны на два фронта из-за ситуаций с Украиной и Израилем.