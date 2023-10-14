РИА Новости: Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Израилю и Газе

Россия подготовила проект резолюции СБ ООН, в которой содержится призыв немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает РИА Новости.

«СБ ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня», — говорится в резолюции.

В проекте осуждается насилие и боевые действия в отношении мирных граждан.

Также Совет призывает освободить всех заложников.

Ранее Минздрав сектора Газа заявил об эвакуации детской больницы на востоке анклава после «обстрела снарядами с белым фосфором».

Представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что жители сектора Газа прислушались к призывам об эвакуации и направились на юг накануне ударов по территории.