Сийярто: внешняя политика Венгрии ставит национальные интересы на первое место

Внешнеполитическая стратегия Венгрии всегда ставит национальные интересы на первое место, это объясняет контакты с Россией по вопросам энергетики, заявил в интервью RT министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Наша внешнеполитическая стратегия всегда ставит национальные интересы на первое место. А в наших национальных интересах, определённо, — надёжное, построенное на принципе взаимоуважения сотрудничество с Российской Федерацией. Без российских энергоносителей мы не могли бы гарантировать стабильное энергоснабжение нашей страны», — сказал министр.

Поскольку для Будапешта энергоснабжение не политический или идеологический вопрос, но предмет «физически осязаемый», ясно, что Венгрия общается с Россией, добавил он.

«Ясно, что я приезжаю участвовать в Российской энергетической неделе; ясно, что мы продолжаем контактировать с российским руководством, чтобы наше сотрудничество шло без перебоев в соответствии с существующими контрактами», — сказал Сийярто.

Ранее он рассказал, что Венгрия получила в 2023 году все законтрактованные объёмы нефти, газа и ядерного топлива из России.