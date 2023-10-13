МИД России: продолжаются контакты с ХАМАС для урегулирования ситуации
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«Мы в контакте со всеми. У нас есть и выход на руководство ХАМАС... Главное, что наши усилия должны принести желаемые результаты», — цитирует его РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее заявил о безальтернативности переговоров для палестино-израильского урегулирования.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пока нет в планах Путина.