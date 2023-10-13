МИД России: продолжаются контакты с ХАМАС для урегулирования ситуации

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва продолжит контакты с ХАМАС в контексте урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы в контакте со всеми. У нас есть и выход на руководство ХАМАС... Главное, что наши усилия должны принести желаемые результаты», — цитирует его РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о безальтернативности переговоров для палестино-израильского урегулирования.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пока нет в планах Путина.