В Риме произошли столкновения с полицией во время акции в поддержку Палестины

В Риме во время акции в поддержку Палестины столкновения с применением дымовых шашек произошли между манифестантами и сотрудниками полиции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные радиостанции Radio-1, в акции у римского университета Сапиенца принимали участие студенты.

Отмечается, что участники акции изменили оговорённый маршрут, в связи с чем пришлось вмешаться полиции. Сотрудников полиции студенты забрасывали яйцами и дымовыми шашками.

Параллельно ещё один митинг проходит в Неаполе.

Ранее RT публиковал кадры Ruptly из Франции, Германии, Испании, Южной Кореи, Туниса и многих других стран, где люди вышли на митинги. Сотни человек собираются на улицах и площадях в знак солидарности с Израилем или Палестиной. Однако местные власти согласны не со всеми акциями.

При этом, например, главное полицейское управление Будапешта не одобрило заявку на проведение в центре города акции в поддержку Палестины.