В Риме произошли столкновения с полицией во время акции в поддержку Палестины
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные радиостанции Radio-1, в акции у римского университета Сапиенца принимали участие студенты.
Отмечается, что участники акции изменили оговорённый маршрут, в связи с чем пришлось вмешаться полиции. Сотрудников полиции студенты забрасывали яйцами и дымовыми шашками.
Параллельно ещё один митинг проходит в Неаполе.
Ранее RT публиковал кадры Ruptly из Франции, Германии, Испании, Южной Кореи, Туниса и многих других стран, где люди вышли на митинги. Сотни человек собираются на улицах и площадях в знак солидарности с Израилем или Палестиной. Однако местные власти согласны не со всеми акциями.
При этом, например, главное полицейское управление Будапешта не одобрило заявку на проведение в центре города акции в поддержку Палестины.