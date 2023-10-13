Вершинин и посол Израиля обсудили действия СБ ООН на фоне израильского конфликта
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Об этом сообщается в заявлении на сайте МИД России.
«Состоялось обсуждение сложившейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с учётом масштабной эскалации вооружённой конфронтации», — информирует ведомство.
Уточняется, что Вершинин и Бен Цви рассмотрели текущие мероприятия Совбеза ООН и его возможные действия с упором на необходимость обеспечения защиты мирного населения в Израиле и в Палестине.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна готова в любой момент вывезти граждан из Израиля.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что страны Запада «стыдливо молчат» на требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн человек на юг сектора Газа.