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Вершинин и посол Израиля обсудили действия СБ ООН на фоне израильского конфликта

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Замглавы российского МИД Сергей Вершинин и посол Израиля в России Александр Бен Цви обсудили возможные действия СБ ООН на фоне палестино-израильского конфликта.
Вершинин и посол Израиля обсудили действия СБ ООН на фоне израильского конфликта
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается в заявлении на сайте МИД России.

«Состоялось обсуждение сложившейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с учётом масштабной эскалации вооружённой конфронтации», — информирует ведомство.

Уточняется, что Вершинин и Бен Цви рассмотрели текущие мероприятия Совбеза ООН и его возможные действия с упором на необходимость обеспечения защиты мирного населения в Израиле и в Палестине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна готова в любой момент вывезти граждан из Израиля.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что страны Запада «стыдливо молчат» на требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн человек на юг сектора Газа.

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