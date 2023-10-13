Путин отметил важность создания совместной системы ПВО в СНГ
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Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Это очень важное мероприятие — создание системы ПВО, особенно имея в виду, что в целом это высокотехнологичные и дорогостоящие элементы обеспечения безопасности всех наших стран», — заявил Путин.
Он отметил, что все с этим согласились и выразили желание развивать сотрудничество в этой сфере.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия развивает сотрудничество по биобезопасности со всеми странами СНГ, так как неоднозначная деятельность США в этой сфере требует внимания.