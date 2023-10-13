Путин отметил важность создания совместной системы ПВО в СНГ

Создание совместной системы ПВО в СНГ очень важно.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Это очень важное мероприятие — создание системы ПВО, особенно имея в виду, что в целом это высокотехнологичные и дорогостоящие элементы обеспечения безопасности всех наших стран», — заявил Путин.

Он отметил, что все с этим согласились и выразили желание развивать сотрудничество в этой сфере.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия развивает сотрудничество по биобезопасности со всеми странами СНГ, так как неоднозначная деятельность США в этой сфере требует внимания.