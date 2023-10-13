Путин: далеко не все в секторе Газа поддерживают ХАМАС
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«Далеко не все (в секторе Газа. — RT) ХАМАС поддерживают, кстати говоря. Далеко не все, а страдать должны все подряд, включая женщин и детей», — сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что, конечно, с этим вряд ли кто-то согласится.
Путин заявил о безальтернативности переговоров для палестино-израильского урегулирования.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пока нет в планах Путина.