Путин: далеко не все в секторе Газа поддерживают ХАМАС

Президент России Владимир Путин заявил, что далеко не все жители сектора Газа поддерживают действия ХАМАС.

«Далеко не все (в секторе Газа. — RT) ХАМАС поддерживают, кстати говоря. Далеко не все, а страдать должны все подряд, включая женщин и детей», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что, конечно, с этим вряд ли кто-то согласится.

Путин заявил о безальтернативности переговоров для палестино-израильского урегулирования.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пока нет в планах Путина.