Путин сомневается, что были поставки оружия ХАМАС с Украины
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«Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины, но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины», — сказал президент.
Российский лидер подчеркнул, что, как известно, уровень коррупции на Украине очень высокий.
Путин также отметил, что чёрный рынок образуется в связи с тем, что есть «много желающих купить». При этом президент добавил, что «на Украине много желающих продать».
Ранее турецкое издание dikGAZETE написало, что движение ХАМАС в конфликте с Израилем применяет переданное Киеву из США оружие.