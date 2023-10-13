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Путин сомневается, что были поставки оружия ХАМАС с Украины

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Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции в Киргизии, отвечая на вопрос корреспондента RT Arabic, заявил, что сомневается в том, что были поставки оружия с Украины палестинскому движению ХАМАС. При этом он уверен, что утечка оружия с Украины происходит.
Путин сомневается, что были поставки оружия ХАМАС с Украины
  • Gettyimages.ru

«Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины, но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины», — сказал президент.

Российский лидер подчеркнул, что, как известно, уровень коррупции на Украине очень высокий.

Путин также отметил, что чёрный рынок образуется в связи с тем, что есть «много желающих купить». При этом президент добавил, что «на Украине много желающих продать».

Ранее турецкое издание dikGAZETE написало, что движение ХАМАС в конфликте с Израилем применяет переданное Киеву из США оружие.

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