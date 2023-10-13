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Сунак: в Северной Европе разместят 20 тысяч солдат для защиты инфраструктуры

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Великобритания разместит 20 тыс. солдат в Северной Европе в 2024 году для защиты критической инфраструктуры.
Сунак: в Северной Европе разместят 20 тысяч солдат для защиты инфраструктуры
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает офис премьер-министра страны Риши Сунака.

«Более 20 тыс. британских солдат будут размещены в регионе в следующем году, что жизненно важно для защиты национальной критической инфраструктуры на фоне усиления гибридной деятельности и стратегической конкуренции в этой зоне», — говорится в заявлении офиса.

Ранее высокопоставленный военный в интервью The Daily Telegraph рассказал, что Великобритания больше не может поставлять Украине военную технику в связи с достижением предела того, сколько страна могла себе позволить выделить украинским властям.

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