Сунак: в Северной Европе разместят 20 тысяч солдат для защиты инфраструктуры
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Об этом сообщает офис премьер-министра страны Риши Сунака.
«Более 20 тыс. британских солдат будут размещены в регионе в следующем году, что жизненно важно для защиты национальной критической инфраструктуры на фоне усиления гибридной деятельности и стратегической конкуренции в этой зоне», — говорится в заявлении офиса.
Ранее высокопоставленный военный в интервью The Daily Telegraph рассказал, что Великобритания больше не может поставлять Украине военную технику в связи с достижением предела того, сколько страна могла себе позволить выделить украинским властям.