Песков: эмиссары из Вашингтона оказывают прямое давление на страны СНГ

Эмиссары из Вашингтона оказывают прямое давление на страны СНГ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«И представители Минфина американского, и Госдепа — все эти эмиссары из Вашингтона здесь постоянно окучивают страны Средней Азии, оказывая прямое, ничем не прикрытое достаточно агрессивное давление на эти страны», — сообщил он.

Песков назвал это вмешательством в двусторонние отношения России с этими странами.

Ранее Песков заявил, что Россия развивает сотрудничество по биобезопасности со всеми странами СНГ, так как неоднозначная деятельность США в этой сфере требует внимания.