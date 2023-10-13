Песков: эмиссары из Вашингтона оказывают прямое давление на страны СНГ
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«И представители Минфина американского, и Госдепа — все эти эмиссары из Вашингтона здесь постоянно окучивают страны Средней Азии, оказывая прямое, ничем не прикрытое достаточно агрессивное давление на эти страны», — сообщил он.
Песков назвал это вмешательством в двусторонние отношения России с этими странами.
Ранее Песков заявил, что Россия развивает сотрудничество по биобезопасности со всеми странами СНГ, так как неоднозначная деятельность США в этой сфере требует внимания.