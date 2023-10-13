Узнать больше

Постпредство: 13 октября пройдёт заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву

Короткая ссылка
В пятницу, 13 октября, пройдёт заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия на Украину.
Постпредство: 13 октября пройдёт заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву
  • РИА Новости

Об этом сообщило постпредство России при ООН.

«13 октября в 17:00 по Москве состоится запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия на Украину», — говорится в заявлении.

Ранее военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с RT прокомментировал заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что провал контрнаступления Вооружённых сил Украины связан с долгими поставками оружия со стороны Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить