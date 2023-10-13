Постпредство: 13 октября пройдёт заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву

В пятницу, 13 октября, пройдёт заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия на Украину.

Об этом сообщило постпредство России при ООН.

«13 октября в 17:00 по Москве состоится запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия на Украину», — говорится в заявлении.

Ранее военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с RT прокомментировал заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что провал контрнаступления Вооружённых сил Украины связан с долгими поставками оружия со стороны Запада.