Экс-разведчик Шаффер: Путин обладает чётким видением ситуации на Ближнем Востоке
- РИА Новости
Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Как отметил Шаффер, утверждения Путина о том, что обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло из-за провала политики Вашингтона в этом регионе, являются абсолютно верными.
«Путин... обладает таким чётким видением и ясным мышлением по поводу происходящего», — подчеркнул Шаффер.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия могла бы внести свой вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта, однако сейчас он на очень острой стадии.