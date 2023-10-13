Экс-разведчик Шаффер: Путин обладает чётким видением ситуации на Ближнем Востоке

Бывший американский разведчик Тони Шаффер выразил уверенность, что президент России Владимир Путин обладает чётким видением и ясным мышлением по поводу ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Как отметил Шаффер, утверждения Путина о том, что обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло из-за провала политики Вашингтона в этом регионе, являются абсолютно верными.

«Путин... обладает таким чётким видением и ясным мышлением по поводу происходящего», — подчеркнул Шаффер.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия могла бы внести свой вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта, однако сейчас он на очень острой стадии.