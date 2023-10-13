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ЦТАК: в КНДР отвергли обвинения американских СМИ в передаче оружия ХАМАС

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В КНДР отвергли предположения об использовании северокорейского оружия палестинским движением ХАМАС.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.

Отмечается, что в КНДР назвали подобные сообщения «сфабрикованными и необоснованными».

«Очевиден гнусный замысел США», — говорится в публикации.

По данным агентства, таким образом Вашингтон возлагает ответственность за сложившуюся из-за своей «грубой гегемонистской политики» ситуацию на Ближнем Востоке на третью сторону.

Ещё в 2014 году СМИ писали, что ХАМАС пытается купить ракеты в Северной Корее.

Также в Минобороны КНДР заявили, что США несут угрозу применения оружия массового уничтожения.

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