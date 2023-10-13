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Антонов: санкции США против России провоцируют дисбалансы на сырьевых площадках

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил мнение, что США, вводя антироссийские санкции, провоцируют дисбалансы на сырьевых площадках.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам дипломата, сознательное провоцирование Вашингтоном новых дисбалансов на сырьевых площадках вызывает «только недоумение», —.

«Поражает маниакальное стремление, с которым здесь пытаются наказать нашу страну», — добавил посол.

Ранее США ввели санкции против двух фирм за нарушение потолка цен на российскую нефть.

Также российский лидер Владимир Путин заявил, что попытки изолировать Россию провалились.

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