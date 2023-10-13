Axios: израильские силовики обсуждали ситуацию на границе перед атакой ХАМАС

Израильские силовики за несколько часов до нападения ХАМАС обсуждали целесообразность приведения вооружённых сил на границе с сектором Газа в состояние повышенной боеготовности.

Об этом пишет Axios со ссылкой на правительственные источники в Израиле.

По данным портала, по этому поводу было проведено несколько консультаций на высоком уровне.

Однако, отмечается, после консультаций силовики решили подождать, пока поступят дополнительные разведданные. При этом через несколько часов ХАМАС совершил нападение.

Ранее в WSJ отметили, что бойцы ХАМАС при атаке имели подробные карты городов и военных баз Израиля.

Также начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ не справился с обеспечением безопасности в день атаки ХАМАС.