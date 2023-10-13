Paper: Запад встревожился из-за испытания крылатой ракеты «Буревестник»
«Его появление вызвало большое беспокойство в США и других западных державах», — говорится в публикации.
При этом Цзюнь отметил, что успешное испытание нового оружия «деморализует противников» России.
Ранее в CNN отметили, что с ракетой «Буревестник» не справится ни одна система ПВО.
Также пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что Россия показывает чудеса технического усовершенствования дронов «Ланцет».