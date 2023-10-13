Paper: Запад встревожился из-за испытания крылатой ракеты «Буревестник»

Обозреватель китайской газеты Paper Тан Цзюнь выразил мнение, что на Западе встревожились из-за испытания российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой.

«Его появление вызвало большое беспокойство в США и других западных державах», — говорится в публикации.

При этом Цзюнь отметил, что успешное испытание нового оружия «деморализует противников» России.

Ранее в CNN отметили, что с ракетой «Буревестник» не справится ни одна система ПВО.

Также пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что Россия показывает чудеса технического усовершенствования дронов «Ланцет».