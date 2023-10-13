Главы Еврокомиссии и Европарламента посетят Израиль 13 октября

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европарламента Роберта Метсола посетят Израиль 13 октября.

Информация об этом появилась на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что целью визита является выражение солидарности с жертвами атак ХАМАС, а также встреча с руководством Израиля.

Ранее в Haaretz отмечали, что глава Пентагона Ллойд Остин может посетить Израиль с визитом 13 октября.

Также американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты и Израиль прикладывают усилия, чтобы не допустить возникновения второго и третьего фронтов в палестино-израильском конфликте.