Макрон заявил, что 13 граждан Франции погибли в Израиле с 7 октября

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября на территории Израиля погибли 13 французов.

«Нас связывает с Израилем горечь утраты. К настоящему моменту 13 наших соотечественников погибли в ходе этого нападения», — приводит ТАСС заявление пресс-службы Елисейского дворца.

Макрон напомнил, что в последний раз такая крупная атака на французов была в ходе теракта на Английской набережной в Ницце в 2016 году.

Ранее Министерство иностранных дел России подтвердило, что в результате боевых действий на юге Израиля погибли четверо россиян, которые постоянно проживали в этой стране и имели израильское гражданство.