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Посол Мортада: Ливан мобилизован, чтобы гарантировать нерасширение конфликта

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Ливанский посол в Великобритании Рами Мортада заявил, что в настоящий момент Ливан мобилизован, чтобы гарантировать нерасширение палестино-израильского конфликта.
Посол Мортада: Ливан мобилизован, чтобы гарантировать нерасширение конфликта
  • AP
  • © Hassan Ammar

Об этом посол сказал в беседе с агентством Bloomberg.

«С нашей стороны мы полностью мобилизованы, чтобы удостовериться, что не будет перехода (конфликта. — RT) в направлении ливанской стороны границы», — цитирует его РИА Новости.

Мортада добавил, что всё находится в руках израильской стороны.

Ранее израильские военные самолёты атаковали объекты ливанского движения «Хезболла» на территории Ливана.

До этого «Хезболла» сообщила, что вновь осуществила обстрел объекта армии Израиля после гибели своих бойцов.

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