Посол Мортада: Ливан мобилизован, чтобы гарантировать нерасширение конфликта

Ливанский посол в Великобритании Рами Мортада заявил, что в настоящий момент Ливан мобилизован, чтобы гарантировать нерасширение палестино-израильского конфликта.

Об этом посол сказал в беседе с агентством Bloomberg.

«С нашей стороны мы полностью мобилизованы, чтобы удостовериться, что не будет перехода (конфликта. — RT) в направлении ливанской стороны границы», — цитирует его РИА Новости.

Мортада добавил, что всё находится в руках израильской стороны.

Ранее израильские военные самолёты атаковали объекты ливанского движения «Хезболла» на территории Ливана.

До этого «Хезболла» сообщила, что вновь осуществила обстрел объекта армии Израиля после гибели своих бойцов.