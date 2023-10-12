Посол Мортада: Ливан мобилизован, чтобы гарантировать нерасширение конфликта
- AP
- © Hassan Ammar
Об этом посол сказал в беседе с агентством Bloomberg.
«С нашей стороны мы полностью мобилизованы, чтобы удостовериться, что не будет перехода (конфликта. — RT) в направлении ливанской стороны границы», — цитирует его РИА Новости.
Мортада добавил, что всё находится в руках израильской стороны.
Ранее израильские военные самолёты атаковали объекты ливанского движения «Хезболла» на территории Ливана.
До этого «Хезболла» сообщила, что вновь осуществила обстрел объекта армии Израиля после гибели своих бойцов.