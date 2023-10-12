Военная хроника рассказала о текущей ситуации в Израиле
- AP
- © Ohad Zwigenberg
Отмечается, что контроль израильской армии до сих пор отсутствует, частично или полностью, на территориях от пригорода Ашкелона до Сдерота, Нетивота и Офакима.
Журналисты подчеркнули, что площадь серой зоны составляет более 1 тыс. кв. км.
Кроме того, авиабаза ВВС Израиля Хацерим всё ещё не под контролем регулярных сил, кто находится на её территории — неизвестно.
«Присутствие ХАМАС было зафиксировано практически на всех крупных дорогах, включая трассу, ведущую к базе радиоэлектронной разведки Урим в районе мошава Патиш», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что радикальное палестинское движение ХАМАС использует ракеты местного производства для ударов по Израилю.