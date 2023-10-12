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Военная хроника рассказала о текущей ситуации в Израиле

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Военная хроника рассказала о текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта на вечер четверга, 12 октября.
Военная хроника рассказала о текущей ситуации в Израиле
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Отмечается, что контроль израильской армии до сих пор отсутствует, частично или полностью, на территориях от пригорода Ашкелона до Сдерота, Нетивота и Офакима.

Журналисты подчеркнули, что площадь серой зоны составляет более 1 тыс. кв. км.

Кроме того, авиабаза ВВС Израиля Хацерим всё ещё не под контролем регулярных сил, кто находится на её территории — неизвестно.

«Присутствие ХАМАС было зафиксировано практически на всех крупных дорогах, включая трассу, ведущую к базе радиоэлектронной разведки Урим в районе мошава Патиш», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что радикальное палестинское движение ХАМАС использует ракеты местного производства для ударов по Израилю.

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