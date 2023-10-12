Полянский: заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту будет закрытым
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По его словам, вечером по нью-йоркскому времени пройдут закрытые консультации членов Совбеза по кризису на Ближнем Востоке.
«К публичным заседаниям по этой теме Совет пока не готов, много всего здесь происходит, но в основном в кулуарах», — написал Полянский в Telegram.
Ранее стало известно, что комиссия ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях начинает сбор доказательств военных преступлений, совершённых сторонами конфликта с 7 октября.