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Полянский: заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту будет закрытым

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Заседание Совбеза ООН по палестино-израильскому конфликту проведут в закрытом режиме. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский: заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту будет закрытым
  • AP
  • © John Minchillo

По его словам, вечером по нью-йоркскому времени пройдут закрытые консультации членов Совбеза по кризису на Ближнем Востоке.

«К публичным заседаниям по этой теме Совет пока не готов, много всего здесь происходит, но в основном в кулуарах», — написал Полянский в Telegram.

Ранее стало известно, что комиссия ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях начинает сбор доказательств военных преступлений, совершённых сторонами конфликта с 7 октября.

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