ВХ рассказала, как сокращение поставок снарядов калибра 155 мм повлияет на ВСУ

Изъятие половины от поставляемых на Украину боеприпасов калибра 155 мм в пользу Израиля может привести к последствиям для Киева — например, это ограничит способность ВСУ вести огонь на дистанции свыше 25—30 км, а также использовать высокоточные корректируемые снаряды, отмечает Военная хроника.

Во-вторых, украинские войска будут вынуждены нормировать выдачу боеприпасов, что ограничит использование наиболее эффективной части артиллерийского парка. Это может вызвать снижение количества обстрелов, как только военных, так и гражданских объектов.

В худшем для ВСУ случае некоторые участки придётся оставлять без артиллерийской поддержки вообще, пишет Военная хроника.

«Украинская артиллерия, крайне зависимая от западной артиллерии, постепенно начнёт терять способность эффективно поддерживать действия своих войск как в атаке, так и в обороне, что рано или поздно скажется на оперативной обстановке на фронте», — отмечают авторы.

Вместе с этим многое зависит от того, насколько быстрым будет процесс сокращения поставок и насколько велики запасы боеприпасов, накопленные ВСУ.

В Пентагоне ранее заявили, что отправляют Израилю боеприпасы и продолжат поддерживать Киев.

Начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов допустил, что с середины следующего года Украина может столкнуться с сокращением объёма военной поддержки со стороны западных стран.