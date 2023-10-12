Остин: США предложили Финляндии помощь в расследовании повреждения газопровода

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Соединённые Штаты предложили Финляндии помощь в расследовании повреждения газопровода Balticconnector.

По словам Остина, Пентагон связался с профильными ведомствами Финляндии и Эстонии по поводу повреждения газопровода.

«Могу сказать, что мы предложили помощь Финляндии — всё, что им нужно для проведения расследования», — цитирует его РИА Новости.

Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен допустил, что газопровод мог получить повреждения из-за якоря.

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение может быть вызвано внешним воздействием.

Норвежский сейсмологический фонд NORSAR при этом сообщил, что в ночь на 8 октября в Норвегии был зафиксирован вероятный взрыв в районе газопровода.