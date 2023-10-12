Богданов и министр ПНА заявили о необходимости срочного прекращения огня

Замглавы МИД России Михаил Богданов и министр по гражданским делам Палестинской национальной администрации (ПНА) Хусейн Шейх провели телефонный разговор, в ходе которого заявили о необходимости срочного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Была подчёркнута необходимость безотлагательного прекращения боевых действий, открытия гуманитарных коридоров для доставки продуктов питания и медикаментов для населения сектора, возобновления подачи туда воды и электроэнергии», — говорится в заявлении.

Кроме того, стороны указали на неприемлемость неизбирательных обстрелов, которые ведут к многочисленным жертвам среди мирных жителей.

Также Богданов и Шейх отметили, что необходимо не допустить исхода населения из сектора Газа.

Ранее стало известно, что с начала эскалации конфликта свои дома покинули около 340 тыс. жителей Газы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что обе стороны палестино-израильского конфликта должны сохранять сдержанность.