Богданов и министр ПНА заявили о необходимости срочного прекращения огня
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Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Была подчёркнута необходимость безотлагательного прекращения боевых действий, открытия гуманитарных коридоров для доставки продуктов питания и медикаментов для населения сектора, возобновления подачи туда воды и электроэнергии», — говорится в заявлении.
Кроме того, стороны указали на неприемлемость неизбирательных обстрелов, которые ведут к многочисленным жертвам среди мирных жителей.
Также Богданов и Шейх отметили, что необходимо не допустить исхода населения из сектора Газа.
Ранее стало известно, что с начала эскалации конфликта свои дома покинули около 340 тыс. жителей Газы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что обе стороны палестино-израильского конфликта должны сохранять сдержанность.