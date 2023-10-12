Если бы американский президент Джо Байден в ситуации вокруг палестино-израильского конфликта придерживался тех же взглядов, что и российский глава государства Владимир Путин, трагедии в регионе удалось бы избежать, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам Риттера, зрелость Путина и баланс, который он демонстрирует в качестве дипломата, очевидны.

«Если бы президент США придерживался в ближневосточном вопросе тех же взглядов, что и российский лидер, то нынешней трагедии удалось бы избежать», — сказал он.

Риттер назвал Путина «единственным взрослым человеком в комнате» в данной ситуации.

Как ранее отметил российский президент, провал политики США на Ближнем Востоке — это очевидная вещь.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты практически отошли от прежних международных инструментов по урегулированию палестино-израильского конфликта.