Риттер обратил внимание на слова Путина о палестино-израильском конфликте
- РИА Новости
Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По словам Риттера, зрелость Путина и баланс, который он демонстрирует в качестве дипломата, очевидны.
«Если бы президент США придерживался в ближневосточном вопросе тех же взглядов, что и российский лидер, то нынешней трагедии удалось бы избежать», — сказал он.
Риттер назвал Путина «единственным взрослым человеком в комнате» в данной ситуации.
Как ранее отметил российский президент, провал политики США на Ближнем Востоке — это очевидная вещь.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты практически отошли от прежних международных инструментов по урегулированию палестино-израильского конфликта.