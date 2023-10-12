Военная хроника: ХАМАС обстреливает Израиль ракетами местного производства

Радикальное палестинское движение ХАМАС использует ракеты местного производства для ударов по Израилю.

Об этом пишет Военная хроника.

Как отмечается в материале, для изготовления неуправляемых снарядов S-40 с дальностью пуска в 40 км ХАМАС использует ржавые водосточные трубы и простейшие станки по металлу.

При этом этих технологий достаточно, чтобы перегрузить и на время вывести из строя систему «Железный купол» и поразить ближайшие города Израиля — Ашкелон, Ашдод и Тель-Авив, пишет Военная хроника.

Кроме того, чтобы ракеты были защищены от ударов авиации Израиля, под землёй находится не только значительная часть производств, но и позиционные районы с пусковыми установками, уточняется в материале.

Ранее Военная хроника писала, что ХАМАС не отказалось от планов продолжать боевые действия на территории Израиля, однако первоначальный план, предусматривающий нападение и быстрый отход с параллельной перегруппировкой, был пересмотрен.

Радио Kan со ссылкой на представителя израильских военных сообщало, что Вооружённые силы Израиля ликвидировали не менее 1 тыс. палестинских военных, которые проникли на территорию страны с 7 октября.