Путин возложил венок к мемориальному комплексу «Ата-Бейит» в Киргизии
Об этом пишет РИА Новости.
Как отмечается в материале, комплекс расположен в 25 км от Бишкека.
Уточняется, что, согласно закону о государственном протоколе Киргизии, «Ата-Бейит» является одним из двух (наряду с площадью Победы в столице) памятных мест государства, к которым возлагаются венки в рамках визитов глав других стран.
12 октября Путин прилетел в Киргизию, где принимает участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте.
Российский лидер также подписал указ о награждении орденом Почёта своего коллеги из Киргизии Садыра Жапарова.