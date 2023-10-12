Путин возложил венок к мемориальному комплексу «Ата-Бейит» в Киргизии

Российский лидер Владимир Путин во время визита в Киргизию возложил венок к мемориальному комплексу «Ата-Бейит».

Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается в материале, комплекс расположен в 25 км от Бишкека.

Уточняется, что, согласно закону о государственном протоколе Киргизии, «Ата-Бейит» является одним из двух (наряду с площадью Победы в столице) памятных мест государства, к которым возлагаются венки в рамках визитов глав других стран.

12 октября Путин прилетел в Киргизию, где принимает участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте.

Российский лидер также подписал указ о награждении орденом Почёта своего коллеги из Киргизии Садыра Жапарова.