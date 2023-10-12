МИД: Россия как наблюдатель продолжит активную работу в СПЧ ООН

Россия продолжит активную работу в Совете ООН по правам человека (СПЧ ООН).

Об этом МИД России сообщает на своём официальном сайте.

«Россия в качестве государства-наблюдателя продолжит свою активную работу в Совете, направленную на налаживание конструктивного межгосударственного сотрудничества в правозащитной сфере», — сказано в заявлении ведомства.

Также отмечается, что работа российской стороны будет направлена на укрепление международного режима соблюдения прав человека.

10 октября стало известно, что Россию не избрали в Совет по правам человека (СПЧ) ООН на 2024—2026 годы, поскольку она не набрала необходимого количества голосов.

Как заявила зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая, Вашингтон развернул беспрецедентную кампанию по давлению на членов ООН, чтобы не допустить избрания России в состав Совета по правам человека организации.