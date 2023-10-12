Министр Кац: Израиль не поставит в Газу свет и воду до освобождения заложников
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- © Mohammed Talatene/dpa
Об этом он написал в своём аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).
По его словам, пока похищенные израильтяне не вернутся в свои дома, «ни один выключатель электричества не будет нажат, ни один кран воды не будет открыт, ни одна цистерна с топливом» не приедет в сектор Газа.
Также министр призвал не учить Израиль морали.
Ранее сообщалось, что ЕС настаивает на создании коридоров для беженцев на фоне израильского конфликта.
Также в ОАЭ выделили $20 млн на помощь палестинцам в секторе Газа.