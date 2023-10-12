Министр Кац: Израиль не поставит в Газу свет и воду до освобождения заложников

Израильский министр энергетики Исраэль Кац заявил, что Израиль не возобновит поставки электроэнергии, воды и топлива в сектор Газа до того момента, пока палестинцы не освободят всех израильтян, взятых в заложники.

Об этом он написал в своём аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

По его словам, пока похищенные израильтяне не вернутся в свои дома, «ни один выключатель электричества не будет нажат, ни один кран воды не будет открыт, ни одна цистерна с топливом» не приедет в сектор Газа.

Также министр призвал не учить Израиль морали.

Ранее сообщалось, что ЕС настаивает на создании коридоров для беженцев на фоне израильского конфликта.

Также в ОАЭ выделили $20 млн на помощь палестинцам в секторе Газа.