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Не менее 50 палестинцев погибли при налёте ВВС Израиля на сектор Газа

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Израильские ВВС нанесли новую серию ударов по населенным пунктам сектора Газа, в результате которой погибли не менее 50 палестинцев.

Об этом информирует телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что атакам подверглись наземные цели в городе Газа, Джебалии и Хан-Юнисе.

Ранее сообщалось, что с начала эскалации конфликта свои дома покинули около 340 тыс. жителей Газы.

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