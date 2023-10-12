Не менее 50 палестинцев погибли при налёте ВВС Израиля на сектор Газа

Израильские ВВС нанесли новую серию ударов по населенным пунктам сектора Газа, в результате которой погибли не менее 50 палестинцев.

Об этом информирует телеканал Al Mayadeen. Отмечается, что атакам подверглись наземные цели в городе Газа, Джебалии и Хан-Юнисе. Ранее сообщалось, что с начала эскалации конфликта свои дома покинули около 340 тыс. жителей Газы.