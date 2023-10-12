Не менее 50 палестинцев погибли при налёте ВВС Израиля на сектор Газа
Израильские ВВС нанесли новую серию ударов по населенным пунктам сектора Газа, в результате которой погибли не менее 50 палестинцев.
Об этом информирует телеканал Al Mayadeen.
Отмечается, что атакам подверглись наземные цели в городе Газа, Джебалии и Хан-Юнисе.
Ранее сообщалось, что с начала эскалации конфликта свои дома покинули около 340 тыс. жителей Газы.
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