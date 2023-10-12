NYT: ХАМАС может заманить израильских солдат в ловушку в секторе Газа

Экс-помощник руководителя Агентства США по международному развитию USAID Дэвид Харден выразил предположение, что ХАМАС, вероятно, хочет заманить израильских солдат в ловушку, заставив их «увязнуть» в секторе Газа.

Об этом пишет The New York Times.

По мнению Хардена, ХАМАС верит, что сможет победить Израиль в войне на истощение.

«Прежде чем идти дальше, Израиль должен учитывать, что он, возможно, попадает в ловушку», — говорится в статье.

Ранее президент США Джо Байден призвал Израиль следовать «правилам войны» при ведении боевых действий с ХАМАС.

При этом министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС в секторе Газа будет «стёрто с лица земли».