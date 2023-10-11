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Столтенберг: присутствие США на Ближнем Востоке связано с безопасностью Израиля

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Усиление присутствия США на Ближнем Востоке связано с безопасностью Израиля. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Очень важно, чтобы любые страны или организации, враждебные по отношению к Израилю, не пытались использовать ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем», — приводит РИА Новости его слова.

Столтенберг назвал военных США сдерживающим фактором в палестино-израильском конфликте.

Накануне стало известно, что американский авианосец Gerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря, чтобы «сдержать любого игрока, стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал этой войны».

По словам президента России Владимира Путина, отправка американского авианосца Gerald R. Ford на восток Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта — непонятный с военной точки зрения шаг.

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