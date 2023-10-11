Пушков: возможный удар США по Ирану сильно навредит поддержке Украины
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Если США пойдут по этому пути, то кризис на Ближнем Востоке точно нанесёт мощный удар по поддержке Украины», — говорится в сообщении.
При этом Пушков назвал такой сценарий сегодня маловероятным.
«Но ничего нельзя исключить», — добавил сенатор.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отправка американского авианосца в восточную часть Средиземного моря вызывает вопросы по поводу целей США.
Также сообщалось, что США могут заморозить $6 млрд Ирана в случае вовлечённости в конфликт в Израиле.