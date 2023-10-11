Пушков: возможный удар США по Ирану сильно навредит поддержке Украины

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что потенциальный удар США по Ирану сильно навредит поддержке Украины, а фокус внимания в мире окончательно сместится на Ближний Восток.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Если США пойдут по этому пути, то кризис на Ближнем Востоке точно нанесёт мощный удар по поддержке Украины», — говорится в сообщении.

При этом Пушков назвал такой сценарий сегодня маловероятным.

«Но ничего нельзя исключить», — добавил сенатор.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отправка американского авианосца в восточную часть Средиземного моря вызывает вопросы по поводу целей США.

Также сообщалось, что США могут заморозить $6 млрд Ирана в случае вовлечённости в конфликт в Израиле.