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Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля палестино-израильский конфликт

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Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил в ходе встречи с послом Израиля Александром Бен Цви эскалацию палестино-израильского конфликта, сообщает российский МИД.
Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля палестино-израильский конфликт
  • РИА Новости

«Состоявшаяся беседа была сфокусирована на вопросах, связанных с резким обострением обстановки в зоне палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении.

Российская сторона подтвердила готовность Москвы содействовать урегулированию на Ближнем Востоке.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Лига арабских государств (ЛАГ) может сыграть решающую роль в решении палестино-израильского конфликта.

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