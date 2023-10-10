Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля палестино-израильский конфликт
- РИА Новости
«Состоявшаяся беседа была сфокусирована на вопросах, связанных с резким обострением обстановки в зоне палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении.
Российская сторона подтвердила готовность Москвы содействовать урегулированию на Ближнем Востоке.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Лига арабских государств (ЛАГ) может сыграть решающую роль в решении палестино-израильского конфликта.