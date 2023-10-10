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Военная хроника рассказала, какие ракеты есть у ХАМАС для обстрела Израиля

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Военная хроника рассказала, что ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю, несмотря на то, что израильская авиация уничтожает цели внутри сектора Газа.
Военная хроника рассказала, какие ракеты есть у ХАМАС для обстрела Израиля
  • Gettyimages.ru

«С 7 октября палестинцы выпустили по целям на территории Израиля, предположительно, от 2 тыс. до 5 тыс. неуправляемых ракет», — сказано в материале.

Как уточнила Военная хроника, вместо первых версий ракет «Кассам» ХАМАС использовало более технологичные ракеты. Так, некоторые из них были нацелены на позиционные районы системы ПВО «Железный купол», в то время как другие поразили жилые здания в городах Израиля и использовались для поражения военных целей.

Так, отмечается, что со времён первых версий ракет «Кассам» заводы по производству неуправляемых ракет в целях безопасности были оборудованы в специально построенных для этого подземных хранилищах.

При этом общая площадь «военных заводов» ХАМАС, предположительно, составляет около 50 тыс. кв. м.

Как пишет Военная хроника, пуски неуправляемых ракет оказались возможны из-за развитой подземной сети, по которой они попадают на пусковую установку, которая, в свою очередь, замаскирована и открывается лишь на время пуска, после чего в её использовании делается перерыв.

Так, предположительно, ХАМАС построило несколько позиционных районов во всех крупнейших городах Газы, включая южные регионы Абасан, Хирбат-Ихзаа, Хан-Юнис, Аль-Маваси, а также северо-восточные — Бейт-Ханун, Джабалия и Умм ан-Наср.

Уточняется, что большая часть ранних палестинских ракет летала намного меньше 20 км, но с 2014 года ХАМАС добилось значительного прогресса.

Как сказано в материале, активная разработка собственных технологий и внедрение зарубежных решений (прежде всего иранских и китайских) позволили увеличить дальность пуска ракет до 80—120 км.

Таким образом, учитывая небольшое расстояние между Газой и Израилем, этого достаточно, чтобы поразить цели практически в любой точке Израиля, включая относительно удалённые города вроде Ашдода, Тель-Авива, Иерусалима, Хеврона, а также ядерного центра в Димоне и подавляющего большинства военных баз Израиля.

Ранее боевое крыло движения ХАМАС — «Бригады Изеддина аль-Кассама» — заявило об обстреле аэропорта Бен-Гурион.

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