Сирены воздушной тревоги сработали в израильском Ашкелоне.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

Также сирены звучат в районе Самарии.

Как рассказали RT жители Ашкелона, по телевидению предупреждают население о том, что около 17:30 мск ожидается сильный обстрел города.

По их словам, давно живущие в Израиле люди привыкли к тревогам — некоторые из них даже не бегут в укрытия.

Местные жители добавили, что не верят в возможность новых мощных атак ХАМАС.

Днём 10 октября Ашкелон уже подвергался обстрелу, рассказали RT очевидцы.

Ранее воздушная тревога прозвучала в центре Тель-Авива, люди прятались в укрытия.