Сирены воздушной тревоги сработали в израильском Ашкелоне
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Об этом сообщила Армия обороны Израиля.
Также сирены звучат в районе Самарии.
Как рассказали RT жители Ашкелона, по телевидению предупреждают население о том, что около 17:30 мск ожидается сильный обстрел города.
По их словам, давно живущие в Израиле люди привыкли к тревогам — некоторые из них даже не бегут в укрытия.
Местные жители добавили, что не верят в возможность новых мощных атак ХАМАС.
Днём 10 октября Ашкелон уже подвергался обстрелу, рассказали RT очевидцы.
Ранее воздушная тревога прозвучала в центре Тель-Авива, люди прятались в укрытия.