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Сирены воздушной тревоги сработали в израильском Ашкелоне

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Сирены воздушной тревоги сработали в израильском Ашкелоне.
Сирены воздушной тревоги сработали в израильском Ашкелоне
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

Также сирены звучат в районе Самарии. 

Как рассказали RT жители Ашкелона, по телевидению предупреждают население о том, что около 17:30 мск ожидается сильный обстрел города.

По их словам, давно живущие в Израиле люди привыкли к тревогам — некоторые из них даже не бегут в укрытия. 

Местные жители добавили, что не верят в возможность новых мощных атак ХАМАС.

Днём 10 октября Ашкелон уже подвергался обстрелу, рассказали RT очевидцы.

Ранее воздушная тревога прозвучала в центре Тель-Авива, люди прятались в укрытия.

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