Novini: в Болгарии задержали несколько граждан России и Белоруссии
- Gettyimages.ru
Об этом сообщило местное издание Novini со ссылкой на МВД Болгарии.
В материале со ссылкой на прокуратуру уточняется, что задержанные проходят по делу об экспорте товаров двойного назначения в Россию в нарушение санкционного режима.
При этом прокуратура сообщает о пяти задержанных иностранцах.
В сентябре прокуратура Великобритании предъявила обвинения пяти гражданам Болгарии, задержанным в феврале, по делу о якобы шпионаже в пользу России.