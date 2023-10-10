Novini: в Болгарии задержали несколько граждан России и Белоруссии

В Болгарии задержали 12 человек, трое из них — иностранцы, имеющие гражданство России и Белоруссии.

Об этом сообщило местное издание Novini со ссылкой на МВД Болгарии.

В материале со ссылкой на прокуратуру уточняется, что задержанные проходят по делу об экспорте товаров двойного назначения в Россию в нарушение санкционного режима.

При этом прокуратура сообщает о пяти задержанных иностранцах.

В сентябре прокуратура Великобритании предъявила обвинения пяти гражданам Болгарии, задержанным в феврале, по делу о якобы шпионаже в пользу России.