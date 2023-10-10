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США могут заморозить $6 млрд Ирана в случае вовлечённости в конфликт в Израиле

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Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты могут заморозить $6 млрд Ирана в случае вовлечённости Тегерана в палестино-израильский конфликт.
США могут заморозить $6 млрд Ирана в случае вовлечённости в конфликт в Израиле
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос, связанный с санкционными режимами, требует повышенного внимания.

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