США могут заморозить $6 млрд Ирана в случае вовлечённости в конфликт в Израиле

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты могут заморозить $6 млрд Ирана в случае вовлечённости Тегерана в палестино-израильский конфликт.

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Об этом пишет газета «Известия». Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос, связанный с санкционными режимами, требует повышенного внимания.