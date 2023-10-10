МО Азербайджана: корабли ВМФ России прибыли с дружественным визитом в Баку

Два боевых корабля Каспийской флотилии ВМФ России сегодня прибыли в Баку с неофициальным дружественным визитом.

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Об этом заявило Минобороны Азербайджана. Представители Военно-морских сил страны встретили экипажи российских кораблей. Российские военные планируют посетить Баку, чтобы ознакомиться с культурно-историческими памятниками. Кроме того, запланирована дружеская встреча, которая будет посвящена спортивным соревнованиям. Ранее президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России появится в Очамчирской бухте.