МО Азербайджана: корабли ВМФ России прибыли с дружественным визитом в Баку
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Об этом заявило Минобороны Азербайджана.
Представители Военно-морских сил страны встретили экипажи российских кораблей.
Российские военные планируют посетить Баку, чтобы ознакомиться с культурно-историческими памятниками. Кроме того, запланирована дружеская встреча, которая будет посвящена спортивным соревнованиям.
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России появится в Очамчирской бухте.