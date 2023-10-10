В ХАМАС заявили, что не располагают точными данными о количестве заложников

Палестинское движение ХАМАС не располагает информацией о точном количестве и гражданстве захваченных заложников.

«Мы всё ещё находимся в самом разгаре этой битвы, и сейчас все усилия направлены на укрепление позиций палестинцев на местах… Поэтому подробное заявление на эту тему сейчас не имеет смысла», — заявил РИА Новости представитель ХАМАС Хусам Бадран.

Ранее пресс-секретарь представительства при ПНА Алия Зарипова сообщила, что у дипмиссии в Рамалле нет подтверждённой информации о том, что среди заложников ХАМАС есть российские граждане.

Известно, что один гражданин России погиб в Израиле после нападения ХАМАС, четверо числятся пропавшими без вести.