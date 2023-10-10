Узнать больше

В ХАМАС заявили, что не располагают точными данными о количестве заложников

Короткая ссылка
Палестинское движение ХАМАС не располагает информацией о точном количестве и гражданстве захваченных заложников.
В ХАМАС заявили, что не располагают точными данными о количестве заложников
  • Gettyimages.ru

«Мы всё ещё находимся в самом разгаре этой битвы, и сейчас все усилия направлены на укрепление позиций палестинцев на местах… Поэтому подробное заявление на эту тему сейчас не имеет смысла», — заявил РИА Новости представитель ХАМАС Хусам Бадран.

Ранее пресс-секретарь представительства при ПНА Алия Зарипова сообщила, что у дипмиссии в Рамалле нет подтверждённой информации о том, что среди заложников ХАМАС есть российские граждане.

Известно, что один гражданин России погиб в Израиле после нападения ХАМАС, четверо числятся пропавшими без вести.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить