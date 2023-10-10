Лавров назвал тотальную недоговороспособность визитной карточкой Запада
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Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Визитной карточкой коллективного Запада давно стали неприятие принципа равноправия и связанная с этим тотальная недоговороспособность», — подчеркнул Лавров.
По его словам, страны Запада берут на себя обязательства, а затем их не выполняют.
Он также отметил, что правил «западного миропорядка» никто не видел.
По мнению члена совета директоров Института американских идей Джорджа О'Нила — младшего, США теряют своё господство в мире из-за украинского конфликта.
Президент России Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором.