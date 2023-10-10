Неприятие принципа равноправия и тотальная недоговороспособность давно стали визитными карточками западных стран.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Визитной карточкой коллективного Запада давно стали неприятие принципа равноправия и связанная с этим тотальная недоговороспособность», — подчеркнул Лавров.

По его словам, страны Запада берут на себя обязательства, а затем их не выполняют.

Он также отметил, что правил «западного миропорядка» никто не видел.

По мнению члена совета директоров Института американских идей Джорджа О'Нила — младшего, США теряют своё господство в мире из-за украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором.