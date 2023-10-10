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Лавров: нужно добиваться воплощения в жизнь духа многополярности из Устава ООН

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Глава МИД России Сергей Лавров призвал добиваться «воплощения в жизнь» заложенного в Устав ООН духа многополярности.
Лавров: нужно добиваться воплощения в жизнь духа многополярности из Устава ООН
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Необходимо добиваться, чтобы заложенный в Устав ООН дух многополярности воплотился в жизнь. Всё большее число государств мирового большинства стремится укреплять суверенитет и отстаивать национальные интересы, традиции, культуру и образ жизни», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что эти страны не хотят жить под чью-то диктовку — вместо этого они желают торговать между собой и с миром, но при условии обоюдной выгоды и в рамках формирующейся многополярной архитектуры.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее назвал позитивным движение мира к многополярности.

Также президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона остаётся сторонником многополярного мироустройства.

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